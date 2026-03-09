«Сделаем Израиль снова великим»: Трамп нанёс смертельный удар по MAGA

По его словам, участники движения MAGA уже в шутку переименовали его в MIGA — Make Israel Great Again («Сделаем Израиль снова великим»). Опросы показывают, что большинство американцев выступают против войны в Иране и боятся наземного вторжения. Однако Дональд Трамп демонстративно отвергает критику и даже проводит коллективные молитвы, чтобы Бог дал ему сил разрушить Тегеран.
Политолог уверен, что без голосов изоляционистов республиканцы проиграют осенние выборы в обе палаты конгресса. Даже в традиционно республиканском Техасе могут в итоге победить демократы.
Военная операция США против Ирана может продлиться не менее ста дней. К такому выводу позволяют прийти внутренние документы Пентагона, согласно которым, для обеспечения боевых действий планируется привлечь дополнительный персонал, в том числе специалистов разведки. Американцам не нравится такая перспектива, как и возможность наземного вторжения, поэтому они требуют отправить на войну сына Трампа Бэррона.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.