«Сделаем Израиль снова великим»: Трамп нанёс смертельный удар по MAGA

«Неважно, как быстро и чем закончится война с Ираном. На выборах за Трампа голосовали изоляционисты, и он их разочаровал. Больше того, президент США уже заявил, что после Ирана наступит очередь Кубы, то есть он даже не думает останавливаться», — пояснил Черняев РИА «Новости».