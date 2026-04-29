Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Вене

Неизвестные осквернили советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф в Вене.
Как отмечает посольство России в Австрии, вандалы запачкали памятник павшим воинам краской.
«Особо циничным является то, что эта подлая выходка была совершена накануне Дня победы в Великой Отечественной войне. Незамедлительно поставили в известность об инциденте местные власти», — заявили в диппредставительстве.
Посольство направило ноту в МИД Австрии с требованием установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.
Прошлой осенью в городе Пула в Хорватии осквернили памятник Юрию Гагарину.
«Известия» между тем писали, что в Берлине могут запретить георгиевские ленты на 9 Мая.