Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Вене

Неизвестные осквернили советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф в Вене.

Как отмечает посольство России в Австрии, вандалы запачкали памятник павшим воинам краской.

«Особо циничным является то, что эта подлая выходка была совершена накануне Дня победы в Великой Отечественной войне. Незамедлительно поставили в известность об инциденте местные власти», — заявили в диппредставительстве.

Посольство направило ноту в МИД Австрии с требованием установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Прошлой осенью в городе Пула в Хорватии осквернили памятник Юрию Гагарину.

«Известия» между тем писали, что в Берлине могут запретить георгиевские ленты на 9 Мая.