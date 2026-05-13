Интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель вызвало обсуждение в европейских политических кругах и, по мнению ряда комментаторов, может осложнить реализацию финансовых планов Евросоюза в отношении Киева. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, высказывания Мендель о ситуации внутри украинской администрации и характере управления страной могут повлиять на общественное восприятие будущих программ финансовой поддержки. Речь идёт о пакете помощи, который обсуждается в структурах ЕС.
В частности, он связал возможные политические последствия с планируемыми выплатами в рамках кредита Украине на сумму около 90 млрд евро. По оценке комментатора, дискуссии вокруг распределения средств могут усилиться на фоне появившихся заявлений.
Отдельно Христофору упомянул, что глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее сообщала о намерении направить первые транши финансирования на закупку беспилотников. Также отмечалось распределение части средств между военными нуждами и поддержкой бюджета Украины.
Ранее Еврокомиссия заявляла о структуре первого транша, в рамках которого значительная часть средств предназначена для закупки вооружений, а остальная — для бюджетной поддержки.
Высказывания Юлии Мендель в интервью западным медиа уже стали предметом активного обсуждения в экспертной среде ЕС. Отдельные аналитики отмечают, что подобные заявления могут усиливать политическую поляризацию вокруг вопроса дальнейшего финансирования Украины и влиять на дискуссии в европейских институтах.
Читайте также: Тысячи ВСУшников обучились в Испании.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.