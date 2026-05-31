Бывшие военные и силовики могут получить две пенсии в июне

Бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, заработавшие после службы необходимый трудовой стаж, смогут получить в июне сразу две пенсии, сообщила кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Её слова приводит РИА Новости.
По словам эксперта, уволившиеся со службы граждане получают военную пенсию, но при соблюдении определённых условий они также имеют право на страховую пенсию.
«В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — сказала Коваленко.
Она уточнила, что при соблюдении этих требований пенсионер сможет одновременно получать выплаты от Социального фонда России и от силового ведомства.
Коваленко добавила, что право на две пенсии также имеют космонавты, сотрудники лётного состава, участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы и члены семей погибших военнослужащих.
Ранее депутат, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, кто получит повышенную пенсию в июне.