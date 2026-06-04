Трамп допустил заключение сделки с Ираном уже в эти выходные

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения мирного соглашения с Ираном уже в ближайшие выходные, сообщает издание The Guardian.
Во время выступления в Овальном кабинете глава Белого дома подчеркнул, что Тегеран находится на пороге договорённости с Америкой, несмотря на то, что регион, по его словам, отличается повышенной нестабильностью.
«В отношениях с Ираном может произойти все, что угодно Это очень нестабильный регион, вероятно, самый нестабильный», — добавил он.
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