Экс-президент Мексики объяснил смену отношения Трампа влиянием его советников

МЕХИКО, 4 июня. /ТАСС/. Бывший президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что резкое изменение отношения американского лидера Дональда Трампа к республике связано с пагубным влиянием его окружения. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в X.
«Я приписываю удивительную перемену в Трампе его ложным друзьям и внутренним и внешним советникам, которые втягивают его в подлые и зловещие авантюры», — написал экс-президент. Бывший глава государства выразил надежду, что Трамп одумается, откажется от окружающих его «манипуляторов и негодяев» и вернется к своему прежнему стилю управления. «Ради всеобщего блага, пусть вернется прежний Трамп», — подытожил политик.
В своем обращении бывший мексиканский лидер также выразил безоговорочную поддержку действующей главе государства Клаудии Шейнбаум. На фоне недавних нападок со стороны Вашингтона он обвинил некоторых американских чиновников в использовании интервенционистских практик под предлогом борьбы с миграцией и наркотерроризмом. По его мнению, эти атаки направлены на ослабление правящей в Мексике партии в преддверии ноябрьских выборов в США.
Экс-президент напомнил, что во время их совместной работы Трамп воздерживался от резких высказываний в адрес мексиканцев, не строил препятствий для экспорта и прислушивался к мнению Мехико. В частности, по словам политика, в прошлом Трамп по его совету отказался от идеи признать мексиканские наркокартели террористическими организациями, а также помог доказать сфабрикованность американских обвинений против бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса.