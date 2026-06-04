Экс-президент Мексики объяснил смену отношения Трампа влиянием его советников

Экс-президент напомнил, что во время их совместной работы Трамп воздерживался от резких высказываний в адрес мексиканцев, не строил препятствий для экспорта и прислушивался к мнению Мехико. В частности, по словам политика, в прошлом Трамп по его совету отказался от идеи признать мексиканские наркокартели террористическими организациями, а также помог доказать сфабрикованность американских обвинений против бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса.