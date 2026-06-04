Военные США заявили об уничтожении лодки наркоторговцев в Тихом океане

Ранее сообщалось, что жертвами авиационных ударов американских военных по судам у побережья Южной Америки стали более 200 человек. С сентября 2025 года США нанесли 62 удара, в результате которых погибли 205 человек. Интенсивность атак выросла за последнюю неделю. При этом вокруг операций остаётся много закрытой информации, а материальных доказательств в виде обломков судов или найденных наркотиков почти нет. Широкий круг юристов считает такие действия Вашингтона незаконными, Пентагон ситуацию пока не комментировал.