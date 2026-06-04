МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Украинские инженеры-пограничники, в том числе экскаваторщики, оказываются прикомандированными к боевым подразделениям ВСУ из-за нехватки в армии личного состава. Об этом заявил пленный из 5-го пограничного отряда Леонид Тарасенко, который был отправлен нести службу в 101-й отдельной бригаде теробороны ВСУ.
Пограничника взяла в плен группировка войск «Север». Как уточнили ТАСС в российских силовых структурах, Тарасенко проходил службу в инженерном подразделений 5-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины на внештатной должности экскаваторщика.
«Я был в командировке. В 2026 году они были постоянно. А потом, когда уже людей [на фронте] не хватало, тогда уже дело дошло до нас [экскаваторщиков]. Нас сняли с контрольно-регулировочного пункта, приехала делегация теробороны. Позаполняли анкеты, бумаги поподписывали все. Нам сказали [, что нас отправят в ВСУ] на месяц, бумага о командировке четырех человек в 101-ю бригаду была подписана», — сказал Тарасенко на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
Как отметили в российских силовых структурах, прикомандирование к боевому подразделению квалифицированного экскаваторщика «может свидетельствовать об острой нехватке личного состава у ВСУ в районе Уланова в Сумской области».