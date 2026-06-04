Пленный из ВСУ: экскаваторщиков переводят в армию из-за нехватки личного состава

«Я был в командировке. В 2026 году они были постоянно. А потом, когда уже людей [на фронте] не хватало, тогда уже дело дошло до нас [экскаваторщиков]. Нас сняли с контрольно-регулировочного пункта, приехала делегация теробороны. Позаполняли анкеты, бумаги поподписывали все. Нам сказали [, что нас отправят в ВСУ] на месяц, бумага о командировке четырех человек в 101-ю бригаду была подписана», — сказал Тарасенко на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.