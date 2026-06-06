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В СЕНТКОМ подтвердили уничтожение БПЛА, выпущенных в сторону Ормузского пролива

Американские военные сбили четыре иранских беспилотника, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

Американские военные сбили четыре иранских беспилотника, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

«Эти беспилотники представляли непосредственную угрозу для морского судоходства в регионе», — говорится в заявлении командования в X.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран запустил несколько беспилотников в направлении Ормузского пролива.

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