В СЕНТКОМ подтвердили уничтожение БПЛА, выпущенных в сторону Ормузского пролива

Американские военные сбили четыре иранских беспилотника, направлявшихся в сторону Ормузского пролива. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).
«Эти беспилотники представляли непосредственную угрозу для морского судоходства в регионе», — говорится в заявлении командования в X.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Иран запустил несколько беспилотников в направлении Ормузского пролива.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше