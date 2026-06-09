Небензя: Россия требует от ООН осудить атаки в Старобельске и Енакиево

В ночь на 22 мая в Старобельске под удар попали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент атаки в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. В результате погиб 21 человек, еще более 60 получили ранения.