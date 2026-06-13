Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня

Подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех.
Новость дополняется.
Подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех.
Подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех.
Новость дополняется.