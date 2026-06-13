Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал подписание сделки с Ираном 14 июня

Подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех.

Подписание мирного соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, сразу после заключения сделки Ормузский пролив будет открыт для всех.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше