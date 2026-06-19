Саммит ЕС не назвал дат открытия новых глав на переговорах о приеме Украины

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза не назвали никаких возможных дат начала следующего этапа консультаций о приеме Украины в сообщество — открытия одной или нескольких из оставшихся пяти переговорных глав.
В итоговом заявлении встречи лишь содержится замечание, что лидеры стран ЕС приветствуют начало диалога с Киевом 15 июня и «ожидают открытия следующих кластеров в соответствии с заслугами Украины» в проведении реформ.
Еврокомиссия перед саммитом настаивала на начале переговоров по всем остальным пяти кластерам уже в июле.
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