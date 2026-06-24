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Как 24 июня система ПВО Ростовской области отразила массированный налет БПЛА

Ночью 24 июня Ростовская область подверглась массированному налету беспилотников противника. Дроны-камикадзе атаковали объекты гражданской инфраструктуры в семи муниципальных образованиях региона.

Источник: "Российская газета"

Ночью 24 июня Ростовская область подверглась массированному налету беспилотников противника. Дроны-камикадзе атаковали объекты гражданской инфраструктуры в семи муниципальных образованиях региона.

По традиции налет БПЛА проходил в несколько этапов. Первыми летели дроны-приманки, в задачу которых входило выявить позиции мобильных огневых групп и зенитных ракетных комплексов. Затем на цели заходили беспилотники самолетного типа, каждый из которых нес до 50 килограмм взрывчатки.

Враг атаковал города Гуково и Каменск-Шахтинск, а также Боковский, Миллеровский, Родионово-Несветайский, Чертковский и Шолоховский районы.

Однако обмануть системы ПВО и радиоэлектронной борьбы противнику не удалось.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область сбито около трех десятков БПЛА.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил губернатор.

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