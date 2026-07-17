Консультант Палаты общин объяснил уход Стармера «премьерским серпантином»

Отставка премьер-министра Кира Стармера спустя два года во главе британского правительства объясняется непоследовательностью его риторики и решений, а также внутрипартийными претензиями. Об этом в эфире Радио РБК рассказал консультант комитета по финансам британской Палаты общин и Европейского парламента, профессор Лондонской школы экономики Иэн Бэгг.
«Все два года его работы у нас называют “премьерским серпантином”, где один резкий разворот риторики сменял другой. Он объявлял о чем-то, а затем отказывался от своих слов», — пояснил Бэгг. Из-за открещивания от собственных слов и решений репутация Стармера пострадала.
Согласно публикациям Би-би-си, среди примеров его политических разворотов — вопрос об отмене зимних выплат на отопление для пенсионеров и попытка реформировать систему соцвыплат. «Список таких примеров можно продолжать долго», — отметил Бэгг, уточнив при этом, что от решения по соцвыплатам экс-премьер отступил под давлением внутрипартийной оппозиции.
Неспособность Стармера сплотить партию вокруг своих инициатив профессор назвал «типичной ловушкой парламентского большинства»: «Со стороны может показаться, что при таком раскладе править легче, но на самом деле это сложнее, потому что при большинстве правительство не может выстоять, если у однопартийцев есть претензии к лидеру».
На всеобщих выборах в июле 2024 года победила лейбористская партия под руководством Кира Стармера. Она получила 411 мандатов из 650. Парламентское большинство составляет 326 мест. Правившая до этого момента консервативная партия смогла заручиться поддержкой лишь в 119 избирательных округах, потеряв 246 мест в Палате общин.
Энди Бернэм — потенциальный преемник Стармера во главе лейбористской партии и в премьерском кресле, «необычная фигура», поскольку отличается от многих других премьеров тем, что не является «воспитанником вестминстерской политической среды», указал Бэгг.
«Как политик [Бернэм] опытнее Стармера, бывшего главы Королевской прокурорской службы», — пояснил парламентский консультант. По его словам, у него развито политическое чутье, которое называют «политическим радаром». «Возможно, это чутье позволит ему лучше ориентироваться в настроениях внутри самих лейбористов», — предположил Бэгг.
При этом профессор обратил внимание, что политическая биография Бернэма неоднозначна, он часто менял взгляды и вел себя «как политический хамелеон». Говорить о том, придерживается ли он правоцентристских или левоцентристских взглядов, по словам Бэгга, затруднительно. Однопартийцы, движимые желанием сохранить свои места на следующих выборах, могут отнестись к нему лояльнее, чем к предшественнику, но у Бернэма «в любом случае будет много работы».
Говоря о главах британского правительства в последние десятилетия в целом, Бэгг отметил «снижение качества премьер-министров»: «Британские премьеры показывали себя как не самые сильные политики». Лидеры Великобритании после эпохи Маргарет Тэтчер и Тони Блэра уступали им в качестве риторики, умении держать большую аудиторию, политическом чутье, последовательности, наличии твердых убеждений и желании воплотить их в жизнь, уверен профессор. Кроме того, после решения покинуть ЕС в Британии произошел «глубокий раскол» в обществе и политической сфере, резюмировал он.
9 июля лейбористская партия запустила процедуру выборов нового лидера. Победитель внутрипартийной гонки станет и следующим премьер-министром Соединенного Королевства. В случае если на выборах лидера будет только один кандидат, его утвердят 17 июля, а при соревновании за пост главы лейбористов результаты объявят 29 августа. Наиболее вероятным претендентом на этот пост считается мэр Большого Манчестера в 2017—2026 годах Энди Бернэм.