Консультант Палаты общин объяснил уход Стармера «премьерским серпантином»

При этом профессор обратил внимание, что политическая биография Бернэма неоднозначна, он часто менял взгляды и вел себя «как политический хамелеон». Говорить о том, придерживается ли он правоцентристских или левоцентристских взглядов, по словам Бэгга, затруднительно. Однопартийцы, движимые желанием сохранить свои места на следующих выборах, могут отнестись к нему лояльнее, чем к предшественнику, но у Бернэма «в любом случае будет много работы».