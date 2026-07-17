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Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в пяти районах Ростовской области

Силы ПВО сбили беспилотники в Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную воздушную атаку. Губернатор региона Юрий Слюсарь в пятницу в мессенджере «Макс» сообщил, что вражеские беспилотники были уничтожены в пяти районах — Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском.

По словам главы региона, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским регионам. Накануне в течение дня средства противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, дроны уничтожены над регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Беспилотники были перехвачены дежурными силами ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск.

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