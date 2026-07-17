Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в пяти районах Ростовской области

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским регионам. Накануне в течение дня средства противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, дроны уничтожены над регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Беспилотники были перехвачены дежурными силами ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск.