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ТАСС: самолет украинского МЧС слетал из закрытого аэропорта Черновцов в Молдавию

Борт проследовал на аэродром Бельцы, где пробыл около двух часов и затем вернулся назад.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ан-32, принадлежащий украинскому МЧС, слетал на несколько часов из закрытого аэропорта в Черновцах в Молдавию и обратно. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Несмотря на закрытие воздушного пространства Украины в целом и аэропорта Черновцов в частности, самолет Ан-32, принадлежащий украинскому МЧС, слетал в Молдову и обратно», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что борт проследовал на аэродром Бельцы, где пробыл около двух часов и затем вернулся назад. «Во время полета самолет не поднимался выше 3,5 км», — заметил источник.

Собеседник агентства не уточнил возможную цель полета, однако напомнил, что с начала лета Ан-32 стал как минимум четвертым самолетом, который вылетал из Черновцов. Ранее отсюда отправился в Рейкьявик с промежуточной посадкой в Кишиневе транспортный самолет Ан-12. Еще один аналогичный борт, улетевший с закрытого аэропорта, успел побывать в Боснии и Герцеговине, Турции, Омане, Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии и Индии. Его вылет также проходил с промежуточной посадкой в Кишиневе.

Третьим стал легкомоторный самолет Cessna 172P Skyhawk с австрийской регистрацией, его потом заметили в Словении и Румынии.

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