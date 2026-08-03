ТАСС: самолет украинского МЧС слетал из закрытого аэропорта Черновцов в Молдавию

«Несмотря на закрытие воздушного пространства Украины в целом и аэропорта Черновцов в частности, самолет Ан-32, принадлежащий украинскому МЧС, слетал в Молдову и обратно», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что борт проследовал на аэродром Бельцы, где пробыл около двух часов и затем вернулся назад. «Во время полета самолет не поднимался выше 3,5 км», — заметил источник.
Собеседник агентства не уточнил возможную цель полета, однако напомнил, что с начала лета Ан-32 стал как минимум четвертым самолетом, который вылетал из Черновцов. Ранее отсюда отправился в Рейкьявик с промежуточной посадкой в Кишиневе транспортный самолет Ан-12. Еще один аналогичный борт, улетевший с закрытого аэропорта, успел побывать в Боснии и Герцеговине, Турции, Омане, Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии и Индии. Его вылет также проходил с промежуточной посадкой в Кишиневе.
Третьим стал легкомоторный самолет Cessna 172P Skyhawk с австрийской регистрацией, его потом заметили в Словении и Румынии.