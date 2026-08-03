ТАСС: самолет украинского МЧС слетал из закрытого аэропорта Черновцов в Молдавию

Собеседник агентства не уточнил возможную цель полета, однако напомнил, что с начала лета Ан-32 стал как минимум четвертым самолетом, который вылетал из Черновцов. Ранее отсюда отправился в Рейкьявик с промежуточной посадкой в Кишиневе транспортный самолет Ан-12. Еще один аналогичный борт, улетевший с закрытого аэропорта, успел побывать в Боснии и Герцеговине, Турции, Омане, Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии и Индии. Его вылет также проходил с промежуточной посадкой в Кишиневе.