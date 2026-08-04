Владимир Путин посетил Красноярск

Глава государства встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие проходило в Красноярске с 29 июля по 3 августа и объединило более 800 школьников 5−7 классов и старшеклассников из-за рубежа. Участвуя в церемонии закрытия седьмого сезона конкурса, Владимир Путин сказал: "Здорово, что встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Это географический центр нашей огромной страны, большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее. Многие из участников конкурса стали студентами ведущих вузов страны. Некоторые занялись творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве. И конечно, я благодарю ваших наставников, преподавателей, учителей, представителей бизнеса.