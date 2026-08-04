КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент Владимир Путин посетил Красноярск с рабочим визитом.
Глава государства встретился с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие проходило в Красноярске с 29 июля по 3 августа и объединило более 800 школьников 5−7 классов и старшеклассников из-за рубежа. Участвуя в церемонии закрытия седьмого сезона конкурса, Владимир Путин сказал: "Здорово, что встреча проходит именно здесь, в Красноярске. Это географический центр нашей огромной страны, большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации. Мне очень приятно видеть здесь молодых людей, подростков, креативных детей, которые ищут себя и смотрят в будущее. Многие из участников конкурса стали студентами ведущих вузов страны. Некоторые занялись творчеством, открыли свои сайты, платформы, работают в искусстве. И конечно, я благодарю ваших наставников, преподавателей, учителей, представителей бизнеса.
Я абсолютно уверен в том, что в ходе конкурсов вы многое поняли, определили свои лучшие качества. Но, наверное, обратили внимание и на то, над чем ещё нужно дополнительно поработать — это имеет огромное значение для вашего будущего. Дорогие друзья, хочу пожелать вам успехов. А за участие в этом конкурсе хочу сказать спасибо".
Пятеро финалистов конкурса лично поделились с Президентом историями своих творческих и спортивных достижений, рассказали о проектах и получили напутствие главы государства.
«Меня переполняют эмоции. Я невероятно горд, что смог пожать руку Владимиру Владимировичу и рассказать ему о себе. Я занимаюсь театральным искусством и три раза в неделю папа за 190 км возит меня в Екатеринбург на репетиции. Своё будущее я связываю с актёрской профессией. Роль моей мечты — Сергей Есенин. “Большая перемена” подарила много новых знаний, друзей и потрясающие эмоции», — рассказал Иван Беляков из Свердловской области.
«Впечатления невероятные, встреча с Президентом — это моя мечта. Я представил ему свой личный проект — агентство по продвижению в социальных сетях. Владимир Владимирович сказал, что победа — это преодоление себя. И я с ним абсолютно согласен. Я только что сдал ЕГЭ и планирую учиться в РАНХиГС, а потом обязательно вернусь жить и работать в Красноярск», — отметил Алексей Юрченко из Красноярска.
В ходе церемонии закрытия объявили имена победителей. 300 школьников получили главный приз — «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию.
В рамках рабочего визита, глава государства провел встречу с губернатором Михаилом Котюковым.
Глава региона представил Президенту опыт Красноярского края по поддержке ветеранов СВО и их семей. В том числе доложил о региональной программе «Защитники Отечества», где собраны все меры и направления — от медицинской реабилитации и социальной помощи до содействия в трудоустройстве, обучении, поддержке предпринимательских инициатив и в целом адаптации ветеранов СВО к мирной жизни.
Так же на встрече губернатор доложил об исполнении бюджета края. «Мы системно работаем над обеспечением финансовой устойчивости региона, полностью погасили коммерческий долг. Это позволяет нам выполнять социальные обязательства перед жителями края и продолжать развитие инфраструктуры, в том числе в рамках национальных проектов. Благодаря участию края в их реализации у нас появляются новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, дороги и общественные пространства, что создает комфортные условия для жизни в наших территориях», — сказал Котюков.
Отдельно остановился Михаил Котюков на программе научно-технологического развития, подготовке инженерных кадров, участии предприятий в этой работе.
Говоря в целом о социально-экономической ситуации, глава края сказал: "За последние пять лет прирост по валовому региональному продукту составил практически 50 процентов. Ежегодно растет и объем инвестиций.
Несмотря на все внешние вызовы, наши предприятия запускают новые производственные мощности и реализуют крупные инвестиционные проекты. Важно, что помимо базовых для края отраслей наметилась тенденция роста и в секторах экономики, отвечающих за направления технологического лидерства".
В завершении встречи Михаил Котюков поблагодарил Президента за внимание к региону.