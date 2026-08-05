Лидеры западных стран понесут ответственность за гибель российских мирных жителей при атаках ВСУ вместе с руководством Украины, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru казачий генерал Виктор Водолацкий.
Напомним, в конце июня глава киевского режима анонсировал 40-дневную кампанию, которая должна была заставить Москву прекратить конфликт. При этом за это время ничего коренным образом не изменилось.
Водолацкий при этом отметил, что за это время ВСУ чаще всего наносили удары вглубь России оружием, предоставленным западными странами.
Генерал подчеркнул, что ответственность за гибель мирных жителей лежит и на ЕС, в том числе за атаку на Геленджик 3 августа, в результате которой погибли минимум восемь человек.
«Сегодня именно Запад, страны Евросоюза воюют против российских мирных граждан. В том числе лидеры Франции и Германии — Макрон и Мерц. Но они должны понимать, что наш Следственный комитет полностью фиксирует все случаи террористических атак на РФ. Каждый летящий в Россию беспилотник имеет своего производителя. Это Польша, Германия, Франция, Великобритания. Эти страны будут нести солидарную ответственность за все деяния, которые сейчас происходят на нашей территории и против наших мирных граждан», — пояснил эксперт.
Водолацкий назвал некоторых лидеров западных стран последователями Адольфа Гитлера и его ближайшего соратника Германа Геринга.
«Тогда вся эта нацистская свора, начиная войну против Советского союза, даже не думала, что будет осуждена и повешена. Геринг успел сам отравиться. И сейчас потомки этих нацистов должны понимать, что наступит момент, когда они тоже понесут наказание как военные преступники и террористы», — подчеркнул генерал.
Ранее генерал Водолацкий объяснил провал 40-дневного плана Зеленского.