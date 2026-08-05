Макрон и Мерц ответят по полной: генерал раскрыл подстрекателей атак на РФ

«Сегодня именно Запад, страны Евросоюза воюют против российских мирных граждан. В том числе лидеры Франции и Германии — Макрон и Мерц. Но они должны понимать, что наш Следственный комитет полностью фиксирует все случаи террористических атак на РФ. Каждый летящий в Россию беспилотник имеет своего производителя. Это Польша, Германия, Франция, Великобритания. Эти страны будут нести солидарную ответственность за все деяния, которые сейчас происходят на нашей территории и против наших мирных граждан», — пояснил эксперт.