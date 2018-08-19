Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путина захотели видеть на еще одной свадьбе
Проверка концертной деятельности: Вайкуле грозит до трех лет
Кристина Орбакайте учит дочку играть в гольф
Путин на свадьбе разозлил украинского журналиста
Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
В Австрии раскритиковали визит Владимира Путина
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Женщина-космонавт сделала видео о том, как принимают душ на МКС
Три фрукта, которые нельзя хранить в холодильнике
Абсолютная чемпионка Олимпиады по гимнастике умерла в Петербурге
Медведева возвращается на родину - СМИ о причине
Панина и певца Шуру засняли в туалете с обнаженной девушкой
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
10:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотографы снимают свадьбы на отвесной скале (фото)

Молодожены всегда надежно привязаны веревками.

Фотографы из Нью-Гэмпшира Джей и Вики Филбрики снимают молодоженов на отвесных скалах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Семейная пара занимается фотобизнесом уже 15 лет. Впервые они предложили своим клиентам взобраться на скалы в 2009 году. Джей как-то рассказал друзьям, что мечтает сфотографировать молодоженов на гранитных утесах. Неожиданно среди знакомых нашлась пара альпинистов, готовых на такой эксперимент.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джей — профессиональный гид по скалолазанию, бывший альпинист. Свои навыки он использует в работе с парами. Фотограф снимает молодоженов крупным планом, вися рядом с ними на скале. Вики фотографирует общим планом, стоя немного дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тенденция, которую мы наблюдали десять лет, состоит в том, что свадебная съемка — это обычно идеи невесты, а если кому-то неудобно, так это жениху!» — пошутил Джей в интервью Foxnews.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для фотосессии у Филбриков паре приходится встать задолго до рассвета. В это время Джей вместе с другим гидом уже устанавливают страховку на скалах. Обычно жених приезжает сразу в костюме, а вот невесте еще предстоит надеть свадебное платье на уступе скалы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодожены всегда надежно привязаны веревками, им ничего не угрожает, утверждает Джей. Вся страховка надежно скрыта под одеждой и не попадает на камеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Съемка длится всего около часа — полчаса до рассвета и еще столько же после. Это самый лучший свет для романтических фотографий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Бывший веган похудел на 54 килограмма, поедая сырое мясо
Почему женщины в Южной Корее не хотят секса, брака и детей
Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2»
В США чиновницу наказали за портрет Путина в Капитолии
Дело нечисто. Что мы находим на месте сгоревшей церкви
Зенитная установка врезалась в здание бизнес-центра в Киеве
Трамп за минуту объяснил смысл встреч мировых лидеров
Цена откровенности: Маск изливает душу, акции Tesla падают
Названы пять необычных услуг в отелях
Спорт
Зе Луиш наказал «Краснодар», Ари боднул Жиго и удалился Самый жаркий матч субботы
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Дочь Веры Глаголевой родила первенца Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь