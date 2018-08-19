Фотографы снимают свадьбы на отвесной скале (фото)
Молодожены всегда надежно привязаны веревками.
Молодожены всегда надежно привязаны веревками.
Фотографы из
Семейная пара занимается фотобизнесом уже 15 лет. Впервые они предложили своим клиентам взобраться на скалы в 2009 году. Джей
Джей — профессиональный гид по скалолазанию, бывший альпинист. Свои навыки он использует в работе с парами. Фотограф снимает молодоженов крупным планом, вися рядом с ними на скале. Вики фотографирует общим планом, стоя немного дальше.
«Тенденция, которую мы наблюдали десять лет, состоит в том, что свадебная съемка — это обычно идеи невесты, а если
Для фотосессии у Филбриков паре приходится встать задолго до рассвета. В это время Джей вместе с другим гидом уже устанавливают страховку на скалах. Обычно жених приезжает сразу в костюме, а вот невесте еще предстоит надеть свадебное платье на уступе скалы.
Молодожены всегда надежно привязаны веревками, им ничего не угрожает, утверждает Джей. Вся страховка надежно скрыта под одеждой и не попадает на камеру.
Съемка длится всего около часа — полчаса до рассвета и еще столько же после. Это самый лучший свет для романтических фотографий.
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