Невеста во время прямой трансляции свадьбы узнала, что ее бросил жених

День свадьбы обернулся для 24-летней невесты из Таиланда настоящим ночным кошмаром. Девушка вела прямую трансляцию своего особенного дня на Facebook, когда узнала, что 20-летний жених бросил ее у алтаря.

К долгожданному и дорогостоящему торжеству пара готовилась долго и тщательно. Они заранее провели фотосессию в свадебных нарядах и подготовили подарки своим гостям. Но в назначенный день жених и его семья просто не появились на свадьбе.

Невеста до последнего момента не знала, что происходит. Девушка также вела прямую трансляцию в соцсети, когда к ней подошла родственница и сообщила, что жених отменил свадьбу. Потрясенная невеста собралась с духом, объявила плохую новость и поблагодарила собравшихся за понимание.