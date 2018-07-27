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16:14 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Невеста во время прямой трансляции свадьбы узнала, что ее бросил жених

Молодой человек просто не явился на торжество.

День свадьбы обернулся для 24-летней невесты из Таиланда настоящим ночным кошмаром. Девушка вела прямую трансляцию своего особенного дня на Facebook, когда узнала, что 20-летний жених бросил ее у алтаря.

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К долгожданному и дорогостоящему торжеству пара готовилась долго и тщательно. Они заранее провели фотосессию в свадебных нарядах и подготовили подарки своим гостям. Но в назначенный день жених и его семья просто не появились на свадьбе.

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Невеста до последнего момента не знала, что происходит. Девушка также вела прямую трансляцию в соцсети, когда к ней подошла родственница и сообщила, что жених отменил свадьбу. Потрясенная невеста собралась с духом, объявила плохую новость и поблагодарила собравшихся за понимание.

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