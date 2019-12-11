Щедрый начальник из США выдал сотрудникам по $50 тысяч в качестве премии

Основатель строительной компании из американского города Балтимор Эдвард Сент-Джон устроил незабываемую рождественскую вечеринку для своих сотрудников.
Во время празднования бизнесмен объявил со сцены, что выделил $10 миллионов на премии для всех своих работников.
Чем дольше человек проработал в компании, тем больше был его бонус, но в среднем сотрудники Эдварда получили по $50 тысяч каждый.
Кроме того, вместе с бонусом и зарплатой работники получили и традиционную годовую премию в размере целого оклада, который они обычно получают в конце года.
Сотрудники строительной компании плакали и кричали от радости, когда открыли свои красные конверты с деньгами, сообщает Fox News.
Как рассказал Сент-Джонс, таким способом он решил поблагодарить сотрудников за отличную работу и разделить с ними радость — компания наконец-то достигла своей цели развития, построив более 20 миллионов квадратных метров офисных, торговых и складских площадей по всей территории США.