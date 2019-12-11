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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Щедрый начальник из США выдал сотрудникам по $50 тысяч в качестве премии

Всего он раздал $10 миллионов.

Основатель строительной компании из американского города Балтимор Эдвард Сент-Джон устроил незабываемую рождественскую вечеринку для своих сотрудников.

Во время празднования бизнесмен объявил со сцены, что выделил $10 миллионов на премии для всех своих работников.

Чем дольше человек проработал в компании, тем больше был его бонус, но в среднем сотрудники Эдварда получили по $50 тысяч каждый.

Кроме того, вместе с бонусом и зарплатой работники получили и традиционную годовую премию в размере целого оклада, который они обычно получают в конце года.

Сотрудники строительной компании плакали и кричали от радости, когда открыли свои красные конверты с деньгами, сообщает Fox News.

St. John Properties surprises employees with $10 million holiday bonus

WATCH | During the company's annual holiday party in Baltimore, St. John Properties founder and chairman Edward St. John shocked his employees with a $10 million bonus. STORY: https://foxbaltimore.com/news/local/st-john-properties-surprises-employees-with-10-million-bonus

Опубликовано WBFF FOX 45 Понедельник, 9 декабря 2019 г.

Как рассказал Сент-Джонс, таким способом он решил поблагодарить сотрудников за отличную работу и разделить с ними радость — компания наконец-то достигла своей цели развития, построив более 20 миллионов квадратных метров офисных, торговых и складских площадей по всей территории США.

Екатерина Гура

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