14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 новогодних подарков, которые обойдутся не дороже 500 рублей
До наступления праздников осталось совсем немного времени — пора покупать подарки.
Часы с сетчатым браслетом и циферблатом в виде звездного неба. Просто выберите подходящий цвет!
Что пишут в отзывах: Очень красивые часики! Браслет на магните, подходят для любой руки.
Клетчатый зимний шарф в 60-ти расцветках!
Что пишут в отзывах: За такие деньги шарф просто шикарный! Вживую красивее, чем на фото. Не электризуется, очень приятный на ощупь. Хочется еще заказать.
Модный кожаный ремень по очень низкой цене.
Что пишут в отзывах: Идеальный ремень, как на картинке! Очень хорошее качество.
Подвеска, которую можно менять в зависимости от настроение и цвета одежды.
Что пишут в отзывах: Очаровательные миниатюрные кулончики. Светящиеся бусинки просто завораживают! К тому же продавец положил подарки, за что ему большое спасибо!
C этим набором не придется записываться в салоны!
Что пишут в отзывах о лаках: Отличные лаки, пришли хорошо упакованные, не протекли. При использовании лак хорошо ложится, густой, плотный. Пришли все цвета, какие заказывала. Рекомендую!
Что пишут в отзывах о лампе: Лампа очень хорошая, все функционирует, светодиоды на месте. Имеется три режима: 30/60/90 секунд. Также срабатывает по датчику движения.
То, что нужно для хранения карт, бумажных денег, монет, удостоверений и многого другого.
Что пишут в отзывах: Качество пошива отличное. Отсеки для карт выполнены так, что края карт выступают выше прорезей, что облегчает их извлечение. В кошелек влезли все мои карты, и еще осталось много свободных отсеков. Купюр 20−30 и немного монет помещается без проблем.
Вещь, необходимая всем и всегда, точно станет отличным подарком.
Что пишут в отзывах: Высокое качество, отлично упакован, материалы на вид и на ощупь очень хорошие. Для своей цены отличный ремень. Насколько долго прослужит — сказать сложно, время покажет.
С этой портативной книжкой для рисования вам не понадобятся бумага и пеналы с художественными принадлежностями.
Что пишут в отзывах: Мне понравился товар, и нам дали маленький подарок. Хороший магазин!
Эти мультяшные аксессуары понравятся любой девочке!
Что пишут в отзывах: Набор классный! Единственное отличие от фото в заказе — вместо
13 видов наборов наклеек, которыми можно украсить все, что захотите.
Что пишут в отзывах: Наклейки пришли за 3 недели. Качественные!
Подойдут для любого смартфона и стоят около 300 рублей!
Что пишут в отзывах: Товар пришел примерно за месяц, все отлично упаковано. Работают оба наушника, синхронизируются легко и быстро. Звук не идеальный, но громкий. За такие деньги это просто пушка!