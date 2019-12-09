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10 новогодних подарков не дороже 500 рублейДо наступления праздников осталось совсем немного времени
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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 новогодних подарков, которые обойдутся не дороже 500 рублей

До наступления праздников осталось совсем немного времени — пора покупать подарки.

Для женщин

Модные женские часы

Модные женские часы

Часы с сетчатым браслетом и циферблатом в виде звездного неба. Просто выберите подходящий цвет!

Что пишут в отзывах: Очень красивые часики! Браслет на магните, подходят для любой руки.

Яркий зимний шарф

Яркий зимний шарф

Клетчатый зимний шарф в 60-ти расцветках!

Что пишут в отзывах: За такие деньги шарф просто шикарный! Вживую красивее, чем на фото. Не электризуется, очень приятный на ощупь. Хочется еще заказать.

Дизайнерский женский ремень

Дизайнерский женский ремень

Модный кожаный ремень по очень низкой цене.

Что пишут в отзывах: Идеальный ремень, как на картинке! Очень хорошее качество.

Кулоны с заменяемыми камнями

Кулоны с заменяемыми камнями

Подвеска, которую можно менять в зависимости от настроение и цвета одежды.

Что пишут в отзывах: Очаровательные миниатюрные кулончики. Светящиеся бусинки просто завораживают! К тому же продавец положил подарки, за что ему большое спасибо!

Гель-лаки и лампа для сушки маникюра

C этим набором не придется записываться в салоны!

Гель-лаки

Что пишут в отзывах о лаках: Отличные лаки, пришли хорошо упакованные, не протекли. При использовании лак хорошо ложится, густой, плотный. Пришли все цвета, какие заказывала. Рекомендую!

Лампа для сушки маникюра

Что пишут в отзывах о лампе: Лампа очень хорошая, все функционирует, светодиоды на месте. Имеется три режима: 30/60/90 секунд. Также срабатывает по датчику движения.

Для мужчин

Стильные мужские портмоне и кошельки

Стильные мужские портмоне и кошельки

То, что нужно для хранения карт, бумажных денег, монет, удостоверений и многого другого.

Что пишут в отзывах: Качество пошива отличное. Отсеки для карт выполнены так, что края карт выступают выше прорезей, что облегчает их извлечение. В кошелек влезли все мои карты, и еще осталось много свободных отсеков. Купюр 20−30 и немного монет помещается без проблем.

Мужской ремень из натуральной кожи

Мужской ремень из натуральной кожи

Вещь, необходимая всем и всегда, точно станет отличным подарком.

Что пишут в отзывах: Высокое качество, отлично упакован, материалы на вид и на ощупь очень хорошие. Для своей цены отличный ремень. Насколько долго прослужит — сказать сложно, время покажет.

Для детей

Мелки с доской для детей

Мелки с доской для детей

С этой портативной книжкой для рисования вам не понадобятся бумага и пеналы с художественными принадлежностями.

Что пишут в отзывах: Мне понравился товар, и нам дали маленький подарок. Хороший магазин!

Красивые резинки и заколки для волос

Красивые резинки и заколки для волос

Эти мультяшные аксессуары понравятся любой девочке!

Что пишут в отзывах: Набор классный! Единственное отличие от фото в заказе — вместо заколки-цветка резинка с бантиком. Качество отличное, постороннего запаха нет. Также в подарок продавец положил две резиночки. Буду ещё и другие наборы заказывать, у нас за такие деньги не найдешь.

Водонепроницаемые наклейки

Водонепроницаемые наклейки

13 видов наборов наклеек, которыми можно украсить все, что захотите.

Что пишут в отзывах: Наклейки пришли за 3 недели. Качественные!

Бонус (подойдет всем): Беспроводные наушники

Беспроводные наушники

Подойдут для любого смартфона и стоят около 300 рублей!

Что пишут в отзывах: Товар пришел примерно за месяц, все отлично упаковано. Работают оба наушника, синхронизируются легко и быстро. Звук не идеальный, но громкий. За такие деньги это просто пушка!

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