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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 лучших пуховиков, которые согреют вас в любую погоду

Чтобы в мороз не было холодно, а в оттепель — жарко, важно выбрать правильную верхнюю одежду. Мы собрали самые популярные у покупателей варианты мужских и женских пуховиков, с которыми ваш осенне-зимний сезон точно будет теплым и комфортным.

Для мужчин

Утепленные и тонкие, короткие и удлиненные, с капюшонами и без. Посмотрите на мужские модели, которые сейчас можно купить с со скидкой от 55 до 80%!

Куртка на утином пуху

Куртка на утином пуху

Что пишут покупатели: Хорошая куртка, пошита качественно. На первый взгляд показалась тонковатой, но, когда застегнул, дома сразу стало жарко. Думаю, в мороз до минус 10 в ней нормально будет. Продавец помог разобраться с размерами. Единственный маленький минус — отсутствие петельки для вешалки, но это нестрашно.

Легкая куртка с капюшоном

Легкая куртка с капюшоном

Что пишут покупатели: Куртка сшита отлично — без брака, без лишних ниток, все строчки ровные. Сама ткань мягкая, не мнется, без противного блеска. Есть два кармана на молнии и два внутри. На рукавах есть резинки, по низу куртки также идет тонкая резинка. Капюшон очень глубокий и удобный. В России эта куртка подойдет на осень, весну. Обратите внимание, что у продавца размеры куртки по всем параметрам указаны больше на 2−3 см.

Утепленная куртка с мехом

Утепленная куртка с мехом

Что пишут покупатели: Отличная куртка! Идеально ровные швы, нитки не торчат, молнии и пуговицы пришиты качественно, пух очень плотный. Мех на капюшоне не очень симпатичный, но он отстегивается. Цвет не ярко-оранжевый, достаточно темный, есть ощущение, что материал с пропиткой от влаги. Куртка была упакована качественно. Продавцу огромное спасибо!

Легкий пуховик

Легкий пуховик

Что пишут покупатели: Очень качественная легчайшая куртка. Все фабрично ровно прошито, претензий нет. Заказывали размер больше, рукава подошли отлично. Место есть под теплый свитер. Если носить с футболкой, то можно было и размер в размер заказывать.

Модное пальто-пуховик

Модное пальто-пуховик

Что пишут покупатели: Очень клевый пуховик, муж в восторге. Теплый, хорошо сшит. Есть четыре кармана наружных и один внутренний. Заказали размер XXL, ориентировались на отзывы. Пуховик подошел идеально, не впритык и в меру свободный. Наполнитель, как и заявлено в характеристике. Товар и продавца рекомендую.

Для женщин

Выберите подходящий фасон, длину и цвет и успейте купить идеальную куртку с большой скидкой!


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Двустороннее пальто с пухом

Двустороннее пальто с пухом

Что пишут покупатели: Хорошее пальто, не толстое, но довольно теплое, скорее, на позднюю осень-начало зимы. Пуховик двухсторонний, причем с обеих сторон материал хорошего качества и можно носить. Пух не лезет пока. В целом покупкой довольна.

Яркая куртка

Яркая куртка

Что пишут покупатели: Тонкая аккуратная курточка. Если хочется надевать на свитер, то можно взять на размер больше. Сначала заказала один цвет, но передумала — написала продавцу, он без проблем заменил. За месяц куртка дошла, была аккуратно упакована.

Модный пуховик

Модный пуховик

Что пишут покупатели: Суперкуртка, как маленькое одеяло. Оверсайз, но в пределах разумного. Наполнитель искусственный, зато не должен терять форму после стирки. Мне нравится, что нет молнии: все равно не продувается, а смотрится интереснее. Доставка в Москву за 9 дней.

Пальто с капюшоном

Пальто с капюшоном

Что пишут покупатели: Заказ пришел через две недели. Ткань на куртке и подкладе плотная. Сшито аккуратно. Капюшон отстегивается. Молния двойная, можно расстегнуть снизу при необходимости. Куртка теплая, синтепона много. Модель оверсайз. Качеством довольна, рекомендую к покупке.

Супердлинное пальто-пуховик

Супердлинное пальто-пуховик

Что пишут покупатели: Пуховик отличный, до -10, думаю, вполне подойдет. Продавцу спасибо за подарок — резинки для волос. Нитки нигде не торчат, верхняя ткань достойного качества. Давно мечтала о куртке такой длины, а то все короткие. Пуховик не обтягивающий, но и не оверсайз, как хотелось, слегка свободно сидит, можно было и больше размер взять на мои параметры. По итогу: за свою цену прекрасный пуховик!

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