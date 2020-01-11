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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал необычные снимки тигров (фото)

Настоящие фотомодели.

Фотограф дикой природы Нитиш Мадан из Индии уже долгое время снимает только тигров.

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«Когда я вижу одного из них, то не могу оторвать глаз, — говорит Мадан. — Они источают силу и магнетизм. От взгляда на этих животных в природе захватывает дух. Тигры внушают чувство бесстрашия и величия».

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Свои лучшие кадры Мадан сделал в Национальном парке Рантхамбор в северо-западной Индии. Тигры смотрят прямо в объектив и словно позируют, как настоящие фотомодели.

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Но фотографу недостаточно просто сделать удачный снимок. Мадан тратит долгие часы на ретушь, придавая своим героям загадочный и неповторимый вид.

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Анна Лысенко

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