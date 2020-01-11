15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал необычные снимки тигров (фото)
Настоящие фотомодели.
Фотограф дикой природы Нитиш Мадан из Индии уже долгое время снимает только тигров.
«Когда я вижу одного из них, то не могу оторвать глаз, — говорит Мадан. — Они источают силу и магнетизм. От взгляда на этих животных в природе захватывает дух. Тигры внушают чувство бесстрашия и величия».
Свои лучшие кадры Мадан сделал в Национальном парке Рантхамбор в
Но фотографу недостаточно просто сделать удачный снимок. Мадан тратит долгие часы на ретушь, придавая своим героям загадочный и неповторимый вид.
Анна Лысенко