Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
25Скончался Юрий Лужков
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал выразительные портреты диких кошек

У каждой из них свой характер.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Известный британский фотограф Ральф Перу, который в основном снимает портреты знаменитостей, совместно с британским приютом для больших кошек создал удивительный фотопроект.

В течение года Перу фотографировал тигров, львов, гепардов, пантер и прочих диких кошек прямо в их вольерах. Он устанавливал оборудование рядом с животными и просто ждал подходящего момента, чтобы сделать кадр.

В итоге Перу так много времени проводил с большими кошками, что успел узнать их характер, который и передал в этих эмоциональных портретах.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
На карте мира появилось новое государство
Темнокожая балерина обвинила Большой театр в расизме из-за грима
При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 военных
Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
Кино
Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ Актриса стесняется роли медсестры из передачи «Маски-шоу»
Горячие темы на Авто
Просрочка в магазинах 151
Видели нового премьера? 120
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 107
Зарплата в конверте 94
Новости партнеров
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Почему рак мозга сгубил так много звезд. Онколог дал ответ
Gnezdo.ru
Вот кого заметили на похоронах Лужкова: фото
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
Не оторваться от этих новых серий любимого сериала
В каком цвете нельзя встречать год Крысы 2020?
Леди
88-летний актер сериала «Звездный путь» разводится с четвертой женой У пары был подписан брачный договор, а совместных детей у них нет.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь