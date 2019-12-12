17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал выразительные портреты диких кошек
У каждой из них свой характер.
Известный британский фотограф Ральф Перу, который в основном снимает портреты знаменитостей, совместно с британским приютом для больших кошек создал удивительный фотопроект.
В течение года Перу фотографировал тигров, львов, гепардов, пантер и прочих диких кошек прямо в их вольерах. Он устанавливал оборудование рядом с животными и просто ждал подходящего момента, чтобы сделать кадр.
В итоге Перу так много времени проводил с большими кошками, что успел узнать их характер, который и передал в этих эмоциональных портретах.
Екатерина Гура