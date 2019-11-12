16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотографы «поместили» диких животных в заброшенные здания (фото)
Выглядит это завораживающе и сюрреалистично.
Фотограф и графический дизайнер из Нидерландов, работающая под псевдонимом Lorleon, два года назад познакомилась с немецким фотографом Йори Кастерсом, который снимает заброшенные здания по всему миру.
Пообщавшись, они придумали необычный проект MARVELS («Чудеса»), в котором объединили свои пристрастия.
Кастерс делал снимки заброшенных зданий, а Lorleon занималась постобработкой, добавляя на фото различных животных.
В итоге получилась необычная серия снимков с китами, слонами, жирафами, зебрами и медузами, комфортно расположившимся в пустынных залах старинных особняков.
По словам Lorleon, своим проектом они хотели подчеркнуть, что
Кстати, снимки из серии MARVELS в 2019 году были удостоены первого места на Международной выставке фотографии (IPA).
Екатерина Гура