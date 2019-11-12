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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотографы «поместили» диких животных в заброшенные здания (фото)

Выглядит это завораживающе и сюрреалистично.

Фотограф и графический дизайнер из Нидерландов, работающая под псевдонимом Lorleon, два года назад познакомилась с немецким фотографом Йори Кастерсом, который снимает заброшенные здания по всему миру.

Пообщавшись, они придумали необычный проект MARVELS («Чудеса»), в котором объединили свои пристрастия.

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Кастерс делал снимки заброшенных зданий, а Lorleon занималась постобработкой, добавляя на фото различных животных.

В итоге получилась необычная серия снимков с китами, слонами, жирафами, зебрами и медузами, комфортно расположившимся в пустынных залах старинных особняков.

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По словам Lorleon, своим проектом они хотели подчеркнуть, что из-за действий человека животным приходится жить в пустынных и отдаленных местах планеты. Хотя своим присутствием они способны наполнить жизнью даже опустевшие места.

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Кстати, снимки из серии MARVELS в 2019 году были удостоены первого места на Международной выставке фотографии (IPA).

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Екатерина Гура

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