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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь-водопад и кактус из змей: как художник объединяет животных и природу (фото)

Удивительная фантазия.

40-летний цифровой художник из Амстердама Мартейн Шрайвер свое главное вдохновение нашел в природе. Он объединяет портреты животных с завораживающими пейзажами, создавая при этом очень неожиданные и интересные образы.

Так, благодаря фантазии Шрайвера и фотошопу, на свет появились медведь-водопад, скала в виде акулы и стая птиц в форме гепарда.

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Художник отмечает, что его картины — это не столько способ самовыражения, сколько проявления безграничной любви к природе. Своими сюрреалистичными образами он надеется привлечь внимание людей к красоте, которая нас окружает.

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Екатерина Гура

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