17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь-водопад и кактус из змей: как художник объединяет животных и природу (фото)
Удивительная фантазия.
40-летний цифровой художник из Амстердама Мартейн Шрайвер свое главное вдохновение нашел в природе. Он объединяет портреты животных с завораживающими пейзажами, создавая при этом очень неожиданные и интересные образы.
Так, благодаря фантазии Шрайвера и фотошопу, на свет появились
Художник отмечает, что его картины — это не столько способ самовыражения, сколько проявления безграничной любви к природе. Своими сюрреалистичными образами он надеется привлечь внимание людей к красоте, которая нас окружает.
Екатерина Гура