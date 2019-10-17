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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает невероятные оригами в виде животных (фото)

Все они сложены всего из одного листа бумаги.

Японскому бумажному искусству оригами уже не одна сотня лет. Но далеко не всем мастерам удавалось достичь такого уровня, как у испанского художника Гонсало Гарсия Кальво.

Он прославился в соцсетях благодаря невероятно сложным фигуркам животных, птиц и насекомых, которые он складывает из одного листа бумаги.

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Все его работы отличаются множеством мелких деталей, а иногда и раскрашены в несколько цветов, что требует очень точного расчета.

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Екатерина Гура

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