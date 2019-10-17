16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает невероятные оригами в виде животных (фото)
Все они сложены всего из одного листа бумаги.
Японскому бумажному искусству оригами уже не одна сотня лет. Но далеко не всем мастерам удавалось достичь такого уровня, как у испанского художника Гонсало Гарсия Кальво.
Он прославился в соцсетях благодаря невероятно сложным фигуркам животных, птиц и насекомых, которые он складывает из одного листа бумаги.
Все его работы отличаются множеством мелких деталей, а иногда и раскрашены в несколько цветов, что требует очень точного расчета.
Екатерина Гура