Архитекторы построили в Кувейте «дом-оригами» (фото)
Владельцы хотели оригинальности и уединенности.
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Владельцы хотели оригинальности и уединенности.
Необычный дом под названием Rock House построили в Кувейте специалисты международной архитектурной фирмы AGi Architects.
Двухэтажное здание, облицованное камнем, по своей форме напоминает сложенную
Внутри здания есть небольшой открытый двор и закрытый бассейн, и, согласно традициям мусульманской архитектуры, внутри дома практически нет коридоров.
Несмотря на то, что
По словам архитекторов, владельцы дома пожелали, чтобы здание было необычным, но обеспечивало им полную конфиденциальность.
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