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15:05 (мск), источник: Mail Новости

Архитекторы построили в Кувейте «дом-оригами» (фото)

Владельцы хотели оригинальности и уединенности.

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Необычный дом под названием Rock House построили в Кувейте специалисты международной архитектурной фирмы AGi Architects.

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Двухэтажное здание, облицованное камнем, по своей форме напоминает сложенную фигурку-оригами со множеством граней и углов.

Внутри здания есть небольшой открытый двор и закрытый бассейн, и, согласно традициям мусульманской архитектуры, внутри дома практически нет коридоров.

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Несмотря на то, что из-за необычного дизайна жилого пространства здесь намного меньше, чем в традиционных постройках такой площади, внутреннее пространство дома можно расширить, всего лишь открыв стеклянные панорамные двери, ведущие в сад или к бассейну.

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По словам архитекторов, владельцы дома пожелали, чтобы здание было необычным, но обеспечивало им полную конфиденциальность.

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