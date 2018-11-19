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16:33 (мск), источник: Mail Новости

Где находится необычная деревня-термитник (фото)

Причудливая архитектура привлекает множество туристов.

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В иранской провинции Восточный Азербайджан, между Тебризом и городом Оску расположилась очень интересная деревушка под названием Кандова.

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В переводе название означает — «пчелиные ульи», и это совсем не удивительно. Дело в том, что большая часть домов в деревне находится внутри вулканических образований в виде конусов, которые очень напоминают ульи или термитники.

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Конусообразные скалы образовались здесь в результате активной вулканической деятельности, а первые поселения на этом месте появились примерно 700 лет назад.

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Считается, что люди спасались бегством от монгольского нашествия, а потому идея поселиться внутри скал показалась им вполне логичной. К тому же оказалось, что вулканическая порода легко поддается обработке, в отличие от каменных скал. Внутри таких домов-ульев тепло зимой и прохладно летом, и по этой причине многие жители деревни продолжают жить в скалах, не стремясь перебраться в обычные дома, построенные по соседству .

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Из-за своей необычной архитектуры популярность Кандовы сильно выросла, и сюда начали приезжать туристы. Местные жители за деньги пускают их в свои дома переночевать и познакомиться со здешним колоритом изнутри. А недавно в деревне открыли настоящий отель в одной из скал.

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