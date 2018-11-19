Где находится необычная деревня-термитник (фото)
Причудливая архитектура привлекает множество туристов.
Причудливая архитектура привлекает множество туристов.
В иранской провинции Восточный Азербайджан, между Тебризом и городом Оску расположилась очень интересная деревушка под названием Кандова.
В переводе название означает — «пчелиные ульи», и это совсем не удивительно. Дело в том, что большая часть домов в деревне находится внутри вулканических образований в виде конусов, которые очень напоминают ульи или термитники.
Конусообразные скалы образовались здесь в результате активной вулканической деятельности, а первые поселения на этом месте появились примерно 700 лет назад.
Считается, что люди спасались бегством от монгольского нашествия, а потому идея поселиться внутри скал показалась им вполне логичной. К тому же оказалось, что вулканическая порода легко поддается обработке, в отличие от каменных скал. Внутри таких
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