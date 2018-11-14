В Испании создали реалистичную кипящую лаву из оригами (фото)
Место для инсталляции выбрали не случайно.
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Место для инсталляции выбрали не случайно.
В Испании в автономном сообществе Каталония стартовал фестиваль света и огня LLUÈRNIA. В рамках мероприятия художники Дэвид Олива и Анна Хунка создали удивительную инсталляцию под названием «Лава из оригами».
Более 10 тысяч листов бумаги, сложенных особым образом, прикреплены к стене заброшенного здания в городе Олот. Подсвеченная оранжевыми и красными лампочками бумага создает впечатление настоящего огня, а дымовые машины превращают оригами в кипящую вулканическую лаву.
Кстати, город Олот для этой инсталляции был выбран не случайно — он находится на территории Природного парка Вулканическая зона
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