Художница делает миниатюрные оригами в виде известных персонажей
Даже злодеи в ее исполнении выглядят трогательно и мило.
Даже злодеи в ее исполнении выглядят трогательно и мило.
Луиза Кэссиди прославилась в Сети благодаря своим необычным работам. Девушка создает миниатюрные (всего два с половиной сантиметра в высоту) фигурки из бумаги.
Главными героями ее работ часто становятся известные персонажи поп-культуры: певцы, герои фильмов, мультфильмов или комиксов. Но в преддверии Хэллоуина девушка решила сделать «страшную» серию, в которой появились черные коты, ведьмы, зловещие тыквы, а также всем известные сказочные злодеи.
В основном Луиза использует технику оригами, но для достижения большей схожести с оригиналом может помять или порезать бумагу. При этом художница не использует никаких дополнительных скрепляющих материалов вроде клея или степлера.
Делать фигурки из бумаги художница начала три года назад и, надо отметить, заметно в этом преуспела. За ее творчеством в Instagram следят более 20 тысяч человек.
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