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06:13 (мск), источник: Mail Новости

Художница делает миниатюрные оригами в виде известных персонажей

Даже злодеи в ее исполнении выглядят трогательно и мило.

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Луиза Кэссиди прославилась в Сети благодаря своим необычным работам. Девушка создает миниатюрные (всего два с половиной сантиметра в высоту) фигурки из бумаги.

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Главными героями ее работ часто становятся известные персонажи поп-культуры: певцы, герои фильмов, мультфильмов или комиксов. Но в преддверии Хэллоуина девушка решила сделать «страшную» серию, в которой появились черные коты, ведьмы, зловещие тыквы, а также всем известные сказочные злодеи.

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В основном Луиза использует технику оригами, но для достижения большей схожести с оригиналом может помять или порезать бумагу. При этом художница не использует никаких дополнительных скрепляющих материалов вроде клея или степлера.

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Делать фигурки из бумаги художница начала три года назад и, надо отметить, заметно в этом преуспела. За ее творчеством в Instagram следят более 20 тысяч человек.

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