Художник вырезает удивительные картины на листьях (фото)
Тонкая работа.
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Тонкая работа.
Художник Канат Нуртазин из Казахстана еще пять лет назад начал свой проект под названием «100 методов рисования». Перепробовав разные виды творчества, Канат остановился на искусстве вырезания из бумаги, которое затем трансформировал в нечто более утонченное.
Сейчас художник создает шедевры, вырезая картины на листьях.
По словам Каната, жизнь листа мимолетна, а своим творчеством он будто бы ее продлевает.
Свои необычные картины художник сначала рисует на листе, а затем вырезает бритвой. Результат получается завораживающий.
Екатерина Гура