Художница «заселяет» крошечными людьми кошельки и карманные зеркала
Миниатюрные миры, которые выглядят как настоящие.
Миниатюрные миры, которые выглядят как настоящие.
Австралийская художница Кендалл Мюррей создает удивительные произведения искусства из старых бытовых вещей: кошельков, зеркал, баночек, дверных ручек и чайников.
Внутри и снаружи этих предметов она воссоздает миниатюрные сцены из повседневной семейной жизни.
В своем творчестве Мюррей использует большое количество природных материалов: мох, траву, засушенные цветы, кору деревьев и прочее.
Ее работы выглядят как объемные фотографии, на которых можно увидеть компанию на пляже, свидание влюбленных в парке или семейный пикник на природе.
Екатерина Гура