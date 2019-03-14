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18:22 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница «заселяет» крошечными людьми кошельки и карманные зеркала

Миниатюрные миры, которые выглядят как настоящие.

Австралийская художница Кендалл Мюррей создает удивительные произведения искусства из старых бытовых вещей: кошельков, зеркал, баночек, дверных ручек и чайников.

Внутри и снаружи этих предметов она воссоздает миниатюрные сцены из повседневной семейной жизни.

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В своем творчестве Мюррей использует большое количество природных материалов: мох, траву, засушенные цветы, кору деревьев и прочее.

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Ее работы выглядят как объемные фотографии, на которых можно увидеть компанию на пляже, свидание влюбленных в парке или семейный пикник на природе.

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Екатерина Гура

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