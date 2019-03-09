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09:54 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница создала фантастических животных из бисера (фото)

Сюрреализм, уходящий корнями в мифологию.

Бетси Янгквист из Рокфорда в Иллинойсе создает сказочные скульптуры, покрытые ювелирной мозаикой из бисера.

Вдохновляясь детским творчеством, она творит сюрреалистические образы, которые отсылают к мифологии, детским сказкам и поп-культуре. Многие из ее работ хранятся в частных коллекциях любителей искусства.

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В ход идут бисер, стеклярус и даже кораллы. Такие украшения использовались нашими предками в ритуальных целях, говорит художница. Янгквист использует и части антикварных фарфоровых кукол. Она также сотрудничает со скульптором Р. Скоттом Лонгом, который делает для нее каркасы.

«Когда я приступаю к работе, то начинаю с глаз. Мне необходимо встретиться с творением глазами, тогда я начинаю понимать, кем хочет стать каждый мой персонаж», — рассказывает Янгквист.

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