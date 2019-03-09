Художница создала фантастических животных из бисера (фото)
Сюрреализм, уходящий корнями в мифологию.
Сюрреализм, уходящий корнями в мифологию.
Бетси Янгквист из Рокфорда в Иллинойсе создает сказочные скульптуры, покрытые ювелирной мозаикой из бисера.
Вдохновляясь детским творчеством, она творит сюрреалистические образы, которые отсылают к мифологии, детским сказкам и
В ход идут бисер, стеклярус и даже кораллы. Такие украшения использовались нашими предками в ритуальных целях, говорит художница. Янгквист использует и части антикварных фарфоровых кукол. Она также сотрудничает со скульптором Р. Скоттом Лонгом, который делает для нее каркасы.
«Когда я приступаю к работе, то начинаю с глаз. Мне необходимо встретиться с творением глазами, тогда я начинаю понимать, кем хочет стать каждый мой персонаж», — рассказывает Янгквист.
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