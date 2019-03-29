Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Взрыв газовоза: уничтожены 8 легковушек и 10 грузовиков (видео)
Откровенная фотосессия педиатра разгневала соцсети
Как в РФ отреагировали на уход Назарбаева
Что происходит с Северным речным вокзалом: фото
«Страшная древняя тайна» с простой разгадкойИстория терракотовой армии
Тина Канделаки готовится стать многодетной матерью
Женщина с двумя матками родила дважды за месяц
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Дана Борисова рассказала о сексуальной зависимости - подробности
Опубликованы фото Софии Ротару после химиотерапии
Новый брак Николаса Кейджа продлился четыре дня
Анна Седокова: «Да, у меня есть целлюлит»
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Названы курорты с арендой жилья дешевле полутора тысяч рублей
Как не нужно строить дом: реальные истории людей
Фоторепортажи
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
10Мир отметил День святого Патрика
14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка печет пироги-картины, которые жалко есть (фото)

Настоящее искусство.

Пекарь из США Джессика Ли Кларк-Божин уже несколько лет специализируется на удивительных пирогах, которые скорее напоминают произведения искусства, чем просто хлебобулочные изделия.

Под псевдонимом Thepieous она ведет блоги на YouTube и в Instagram, где публикует свои новые творения и делится секретами их приготовления.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Джессика признается, что чаще всего делает пироги с изображениями героев своих любимых фильмов, мультфильмов, книг и видеоигр. Но с удовольствием берется за любую работу и готова превратить пожелания клиентов в самый необычный пирог в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Талант Джессики не остался незамеченным — в социальных сетях за ней следят более 50 тысяч подписчиков, ее часто приглашают на телевидение, а клиентами девушки-пекаря являются киностудии и знаменитые бренды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
СМИ узнали предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» (видео)
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы
Устроивший ДТП водитель сдался полиции после призыва Кадырова
ЦБ: Долговая нагрузка россиян близка к историческому пику
Спорт
Без Загитовой и Медведевой: как России стать чемпионом Сборная России выигрывала серебряные медали на последних двух командных чемпионатах мира, но поедет в Японию без лучших одиночниц — Алины Загитовой и Евгении Медведевой
Hi-Tech
Что не так с самым современным авианосцем США Полный провал...
Авто
В России начнут строить новый автомобильный завод Японский производитель грузовых автомобилей Hino, подразделение Toyota Motor, подтвердил строительство завода в Подмосковных Химках
Кино
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии В Москве раздали награды лучшим фильмам и сериалам
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Известная 31-летняя российская актриса родила первенца София Каштанова принимает поздравления
Леди
Мужа Алсу заподозрили в изменах певице СМИ отреагировали на недавнее интервью певицы.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь