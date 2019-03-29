Американка печет пироги-картины, которые жалко есть (фото)
Настоящее искусство.
Настоящее искусство.
Пекарь из США Джессика Ли
Под псевдонимом Thepieous она ведет блоги на YouTube и в Instagram, где публикует свои новые творения и делится секретами их приготовления.
Джессика признается, что чаще всего делает пироги с изображениями героев своих любимых фильмов, мультфильмов, книг и видеоигр. Но с удовольствием берется за любую работу и готова превратить пожелания клиентов в самый необычный пирог в мире.
Талант Джессики не остался незамеченным — в социальных сетях за ней следят более 50 тысяч подписчиков, ее часто приглашают на телевидение, а клиентами
Екатерина Гура