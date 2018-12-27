Австралийка создает реалистичных мультгероев из еды

Все началось в 2015 году, когда Лала пыталась уговорить тогда еще трехлетнего сына Джейкоба есть овощи. Тогда она выложила на тарелке льва, и ребенку эта идея очень понравилась. Лала продолжила свои эксперименты и в итоге добилась просто колоссальных результатов. Ее блюда выглядят точь-в-точь к ак картины с нарисованными героями, а подросший Джейкоб теперь не только с удовольствием ест овощи, но и активно помогает маме на кухне.