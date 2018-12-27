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15:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Австралийка создает реалистичных мультгероев из еды

Все ради того, чтобы ее сын ел овощи.

35-летняя жительница Мельбурна Лала Мохмеди сейчас является популярным фуд-блогером и ведет мастер-классы для взрослых и детей по приготовлению очень необычных блюд.

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Назвать ее работы просто едой не поворачивается язык: из самых разных ингредиентов (в основном это мясо, овощи и разноцветные блины) Лала создает удивительные яркие картины, изображая на тарелке героев популярных мультфильмов.

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Все началось в 2015 году, когда Лала пыталась уговорить тогда еще трехлетнего сына Джейкоба есть овощи. Тогда она выложила на тарелке льва, и ребенку эта идея очень понравилась. Лала продолжила свои эксперименты и в итоге добилась просто колоссальных результатов. Ее блюда выглядят точь-в-точь как картины с нарисованными героями, а подросший Джейкоб теперь не только с удовольствием ест овощи, но и активно помогает маме на кухне.

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