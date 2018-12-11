Не только для кофе: художник рисует картины на бумажных стаканчиках
Когда искусство можно взять с собой.
Когда искусство можно взять с собой.
23-летний
Берк создает удивительные картины, рисуя на пустых кофейных стаканчиках.
Художник много путешествует, иногда автостопом, а потому вдохновение у него есть всегда. А вот времени на искусство порой бывает недостаточно, ведь творить приходится в совершенно разных условиях.
Иногда, планируя свои поездки, Армаган сразу знает, что будет рисовать, а иногда начинает импровизировать прямо на месте, когда видит
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