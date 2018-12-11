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14:15 (мск), источник: Mail Новости

Не только для кофе: художник рисует картины на бумажных стаканчиках

Когда искусство можно взять с собой.

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23-летний художник-самоучка из Турции Берк Армаган — настоящая звезда Instagram. В соцсети на него подписаны почти 78 тысяч человек, и неспроста.

Берк создает удивительные картины, рисуя на пустых кофейных стаканчиках.

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Художник много путешествует, иногда автостопом, а потому вдохновение у него есть всегда. А вот времени на искусство порой бывает недостаточно, ведь творить приходится в совершенно разных условиях.

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Иногда, планируя свои поездки, Армаган сразу знает, что будет рисовать, а иногда начинает импровизировать прямо на месте, когда видит что-то необычное, что ему хочется запечатлеть. Это могут быть популярные достопримечательности, известные персоны или просто красивые пейзажи.

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