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12:27 (мск), источник: Mail Новости

В Лондоне из имбирных пряников построили огромный город (фото)

Для этого пригласили лучших архитекторов и дизайнеров.

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В преддверии рождественских праздников в Лондоне построили целый город из имбирного печенья — с небоскребами, кинотеатрами, школами, музеями, площадями, горками, магазинами, парками, библиотеками и бизнес-центрами.

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Увидеть настоящее произведение искусства можно до 6 января в Музее Виктории и Альберта — крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна, основанном в 1852 году.

Имбирный город состоит из 60 зданий, созданных специально приглашенными архитекторами, дизайнерами и инженерами из известных компаний, в том числе, из фирмы, основанной знаменитым архитектором Захой Хадид.

Футуристический пряничный город выглядит аппетитно и впечатляюще.

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