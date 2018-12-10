В Лондоне из имбирных пряников построили огромный город (фото)
Для этого пригласили лучших архитекторов и дизайнеров.
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Для этого пригласили лучших архитекторов и дизайнеров.
В преддверии рождественских праздников в Лондоне построили целый город из имбирного печенья — с небоскребами, кинотеатрами, школами, музеями, площадями, горками, магазинами, парками, библиотеками и
Увидеть настоящее произведение искусства можно до 6 января в Музее Виктории и Альберта — крупнейшем в мире музее
Имбирный город состоит из 60 зданий, созданных специально приглашенными архитекторами, дизайнерами и инженерами из известных компаний, в том числе, из фирмы, основанной знаменитым архитектором Захой Хадид.
Футуристический пряничный город выглядит аппетитно и впечатляюще.
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