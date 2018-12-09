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15:09 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит новогодняя столица России (фото)

Здесь уже начались праздничные шоу и концерты.

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Ежегодно в России выбирают «новогоднюю столицу» — город, в котором с размахом и местным колоритом будут отмечать зимние праздники.

В прошлом году новогодней столицей был Ханты-Мансийск, в этом эстафета перешла к Туле. Город уже украшен гирляндами, по улицам разъезжает Дед Мороз, а праздничная программа составлена на месяц вперед — до 7 января.

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Мастер-классы, конкурсы, пешеходные экскурсии, спектакли и концерты ждут туляков почти каждый день. А в новогоднюю ночь на главной площади запланировано шестичасовое шоу, в котором примут участие местные артисты и российские звезды.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте Тулы.

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Жители и гости города делятся снимками новогодней Тулы в соцсетях. Центр города украсили многочисленные гирлянды, публику развлекают уличные музыканты, рядом работает каток.

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