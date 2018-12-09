Как выглядит новогодняя столица России (фото)
Здесь уже начались праздничные шоу и концерты.
Здесь уже начались праздничные шоу и концерты.
Ежегодно в России выбирают «новогоднюю столицу» — город, в котором с размахом и местным колоритом будут отмечать зимние праздники.
В прошлом году новогодней столицей был
С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте Тулы.
Жители и гости города делятся снимками новогодней Тулы в соцсетях. Центр города украсили многочисленные гирлянды, публику развлекают уличные музыканты, рядом работает каток.
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