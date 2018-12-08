Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китай отзывает инвесторов и деньги из РФ, выбрав США - СМИ
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Модельное агентство прокомментировало ситуацию с заболевшими анорексией близняшками
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Россияне сметают жилье в Греции, чтобы стать европейцами
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Глава ВМС Украины обратился с предложением к РФ: жесткий ответ
Захваченные украинские моряки сделали заявление
Певица Штурм снимает свой бюст крупным планом - фото
Криминальный авторитет Стёпа погиб с сыновьями
Врач: чувство голода перед сном может быть сигналом
Фрукт, предотвращающий инфаркт, варикоз и ОРВИ
“Свадьба будет”: Басков о заявлении Волочковой про их женитьбу
В Раде о последствии закрытия заводов РФ в Украине
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
14:19 (мск), источник: Mail Новости

Новый тренд: мужчины украшают бороды гирляндами (фото)

Врачи предупреждают, что это опасно.

Наверх

В ожидании зимних праздников пользователи соцсетей придумывают флешмобы один за другим. Сперва модницы сооружали елки прямо на голове, затем по-новогоднему декорировали брови. Теперь же набирает обороты тренд украшать праздничными гирляндами бороды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шуточный челлендж поддержали многие пользователи соцсетей. Они поделились снимками своих «достижений».

Тем временем хирург Кристофер Инглфилд, основатель клиники пластической и эстетической хирургии Лондона, предупредил, что чрезмерное усердие в этом вопросе может привести к алопеции — патологическому выпадению волос, приводящему к их частичному или полному исчезновению.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если вы собираетесь носить “рождественскую бороду”, выбирайте только маленькие, легкие игрушки. И не ходите с ними долго», — предупреждает доктор.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

В ФСБ назвали цель украинских провокаций в Черном море
Реклама российского майонеза вызвала скандал в Грузии
Порошенко выложил фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Найдены личинки-убийцы с «ножами» вместо рта
Росрыболовство заявило о двукратном снижении цен на красную икру
Кокорин и Мамаев в СИЗО на Новый год смогут сделать себе оливье
Силуанов: вице-премьеры будут лично отвечать за нацпроекты
Спорт
«Let me speak from my heart»: Мутко — 60 8 декабря 60 лет исполняется едва ли не самому известному в мире российскому спортивному чиновнику и политику Виталию Мутко
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Куда россияне уедут на Новый год
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 21 477
носите ли вы бижутерию 162
Передача "Голос" вызывает отторжение. 152
Никита или Ян? 110
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь