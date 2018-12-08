Новый тренд: мужчины украшают бороды гирляндами (фото)
Врачи предупреждают, что это опасно.
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Врачи предупреждают, что это опасно.
В ожидании зимних праздников пользователи соцсетей придумывают флешмобы один за другим. Сперва модницы сооружали елки прямо на голове, затем
Шуточный челлендж поддержали многие пользователи соцсетей. Они поделились снимками своих «достижений».
Тем временем хирург Кристофер Инглфилд, основатель клиники пластической и эстетической хирургии Лондона, предупредил, что чрезмерное усердие в этом вопросе может привести к алопеции — патологическому выпадению волос, приводящему к их частичному или полному исчезновению.
«Если вы собираетесь носить “рождественскую бороду”, выбирайте только маленькие, легкие игрушки. И не ходите с ними долго», — предупреждает доктор.
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