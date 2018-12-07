Британская пенсионерка украсила дом 2000 новогодних шаров

Все любят рождественские и новогодние праздники. Некоторые начинают украшать свои дома за месяц — в начале декабря. Но одна британская пенсионерка явно преуспела в этом деле.

76-летняя Сильвия Поуп из Уэльса начинает готовиться к праздникам в сентябре и заканчивает украшение дома как раз к Рождеству.

А все потому, что у Сильвии одна из самых больших коллекций новогодних шаров в Великобритании. Сейчас их две тысячи, но с каждым годом становится все больше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o6ijuu9BorY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За 20 лет коллекционирования украшений бабушка потратила на них около 19 тысяч долларов. Но в последние годы новые экземпляры она получает бесплатно — близкие, друзья и даже совершенно незнакомые люди дарят ей праздничные шары. В этом году Сильвия получила парочку штук посылкой из США.