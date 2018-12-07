Британская пенсионерка украсила дом 2000 новогодних шаров
Ее коллекция — одна из самых больших в Великобритании.
Ее коллекция — одна из самых больших в Великобритании.
Все любят рождественские и новогодние праздники. Некоторые начинают украшать свои дома за месяц — в начале декабря. Но одна британская пенсионерка явно преуспела в этом деле.
А все потому, что у Сильвии одна из самых больших коллекций новогодних шаров в Великобритании. Сейчас их две тысячи, но с каждым годом становится все больше.
За 20 лет коллекционирования украшений бабушка потратила на них около 19 тысяч долларов. Но в последние годы новые экземпляры она получает бесплатно — близкие, друзья и даже совершенно незнакомые люди дарят ей праздничные шары. В этом году Сильвия получила парочку штук посылкой из США.
Поуп считает себя настоящей фанаткой Рождества и отмечает, что сама украшает свой дом и даже своим десяти внукам не разрешает помогать ей, чтобы они ничего не разбили.
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