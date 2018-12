Зачем нужны рождественские «совместные» джемперы

Британская марка F&F, создающая одежду для сети супермаркетов Tesco, наряду с традиционными свитерами с елками, оленями и Санта Клаусом, представила новинку — двойные свитера, которые нужно носить парами, будь то влюбленные или лучшие друзья. Необычное решение — совместная идея F&F at Tesco и благотворительной организации Campaign Against Living Miserably (CALM), которая помогает людям бороться с одиночеством. Свитера должны дать людям возможность почувствовать себя счастливее рядом с друзьями и родными.