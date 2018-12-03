Well this is the best news I’ve heard all week. Now to find someone to wear it with ? https://t.co/a5IagObovO— Shannen Doherty (@MissSDoherty) 2 декабря 2018 г.
Зачем нужны рождественские «совместные» джемперы
Очень необычная коллекция.
Очень необычная коллекция.
Приближаются новогодние и рождественские праздники, а это значит, что пора присматривать себе наряды. Тем, кто любит веселиться и дарить отличное настроение окружающим, модные бренды предлагают интересные идеи.
Так, в этом году неофициальное движение «Ugly Сhristmas sweater» («Безобразные рождественские свитера») пополнилось новыми моделями.
Британская марка F&F, создающая одежду для сети супермаркетов Tesco, наряду с традиционными свитерами с елками, оленями и Санта Клаусом, представила новинку — двойные свитера, которые нужно носить парами, будь то влюбленные или лучшие друзья. Необычное решение — совместная идея F&F at Tesco и благотворительной организации Campaign Against Living Miserably (CALM), которая помогает людям бороться с одиночеством. Свитера должны дать людям возможность почувствовать себя счастливее рядом с друзьями и родными.
Цена такого двойного свитера составляет 22 доллара. Руководство Tesco надеется заработать на одежде около 30 тысяч долларов, а все деньги от продажи двойных свитеров будут переданы на благотворительность.
Такие же «совместные» джемперы уже несколько лет подряд создают и дизайнеры бренда Cheesy Christmas Jumpers. Стоят они порядка 50 долларов, зато можно подобрать свой подходящий размер и более интересные рисунки.
А вот дизайнеры марки Boohoo решили пойти еще дальше и спасти от одиночество не только людей, но и их собак. Они создали коллекцию одинаковых рождественских свитеров для хозяев и их питомцев. Цена свитера для взрослых составляет 18 долларов, а собачий обойдется всего в 12.
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