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17:33 (мск), источник: Mail Новости

Зачем нужны рождественские «совместные» джемперы

Очень необычная коллекция.

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Приближаются новогодние и рождественские праздники, а это значит, что пора присматривать себе наряды. Тем, кто любит веселиться и дарить отличное настроение окружающим, модные бренды предлагают интересные идеи.

Лучшая новость за эту неделю! Осталось найти кого-то, с кем их носить

Так, в этом году неофициальное движение «Ugly Сhristmas sweater» («Безобразные рождественские свитера») пополнилось новыми моделями.

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Британская марка F&F, создающая одежду для сети супермаркетов Tesco, наряду с традиционными свитерами с елками, оленями и Санта Клаусом, представила новинку — двойные свитера, которые нужно носить парами, будь то влюбленные или лучшие друзья. Необычное решение — совместная идея F&F at Tesco и благотворительной организации Campaign Against Living Miserably (CALM), которая помогает людям бороться с одиночеством. Свитера должны дать людям возможность почувствовать себя счастливее рядом с друзьями и родными.

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Цена такого двойного свитера составляет 22 доллара. Руководство Tesco надеется заработать на одежде около 30 тысяч долларов, а все деньги от продажи двойных свитеров будут переданы на благотворительность.

Такие же «совместные» джемперы уже несколько лет подряд создают и дизайнеры бренда Cheesy Christmas Jumpers. Стоят они порядка 50 долларов, зато можно подобрать свой подходящий размер и более интересные рисунки.

А вот дизайнеры марки Boohoo решили пойти еще дальше и спасти от одиночество не только людей, но и их собак. Они создали коллекцию одинаковых рождественских свитеров для хозяев и их питомцев. Цена свитера для взрослых составляет 18 долларов, а собачий обойдется всего в 12.

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