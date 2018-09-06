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16:39 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дроны в Туле создали портрет Льва Толстого (видео)

Перформанс приурочили к открытию Тульской набережной.

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Несколько сотен дронов создали портрет Льва Толстого над реконструированной набережной Тулы.

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Первый синхронный массовый запуск дронов состоится 8 сентября в день города. Тула отметит 872-летие праздничным концертом и салютом.

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Проект по реконструкции исторического центра городские власти анонсировали летом 2017 года. Было снесено 148 строений, создан ландшафтный парк с видовыми мостиками, газоны, пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные и детские площадки, а также кинотеатр под открытым небом.

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Власти также работают над созданием системы видеонаблюдения на Тульской набережной, Крестовоздвиженской площади и улице Металлистов. Она обойдется городскому бюджету в 33 миллиона рублей. В этих местах будет установлено 95 камер, хотя ранее сообщалось, что их будет 120.

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