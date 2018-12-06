Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 истребителей РФ "налетели" на эсминец Британии в Черном море
Найдена огромная пещера, которая скрывалась от людей (фото)
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Кумир молодежи 90-х триумфально вернулась на сцену, родив 3 детей
Вот это ты попал: самые коварные ловушки ремонта в квартире
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Расстрел солдат в Краснодаре был ранее спланирован
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова
10-летняя дочь Алсу готовится участвовать в шоу «Голос. Дети»
Полиция раскрыла причину загадочной смерти юного футболиста - СМИ
Учёные сообщили о скором исчезновении проституток
Кипр ответил на предостережение России о размещении войск США
Сбербанк отменил популярную услугу
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Ученые нашли огромную «секретную» пещеру (фото)
Микрофон Лаврова отключили во время речи: ушел под аплодисменты
Опрос показал реальное отношение украинцев к РФ
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
14:49 (мск), источник: Mail Новости

Еда как искусство: художница создает картины на тарелках

Съедобное творчество.

Наверх

Малазийская архитектор и художник Хонг Йи уже долгое время живет и работает в Шанхае. Там девушка, работающая под псевдонимом Red («Красная» — так с мандаринского переводится ее фамилия), успела прославиться и стать одной из самых востребованных и знаменитых художников в стране. Она дружит со знаменитостями, ведет популярный блог и активно участвует в благотворительности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хонг Йи, которая начинала свою карьеру как архитектор, стала известна не благодаря проектам зданий, а из-за необычных и удивительных картин, которые она создает с помощью абсолютно неожиданных материалов. Хонг Йи делает портреты известных личностей, используя разноцветные носки, свечи, цветы, кофе, пластиковые тарелки, теннисные мячи, книги, чайные пакетики и многое другое.

Одна из серий ее работ выполнена с помощью еды: Хонг создает с помощью самых разных продуктов милые картины прямо на тарелке. Выглядит это очень забавно и креативно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Договор о границе Ингушетии и Чечни признан законным
Интервью Дмитрия Медведева телеканалам. Главное
Как выжить, если вас окружили волки
Самая старая дикая птица в мире снова отложила яйцо
Назван главный цвет 2019 года
Цены на нефть упали более чем на 5%
Люксембург сделает общественный транспорт бесплатным
Спорт
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как? Так медленно чемпионский француз не ездил уже много-много лет. Его даже почти обогнал один россиянин. Но Фуркад все равно выиграл гонку
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс, лучшая в мире производительность и 5G.
Авто
Россияне бросились раскупать Kia, Skoda и Mitsubishi В ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,1%, а некоторые марки установили рекорды продаж
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Популярные темы на «Детях»
В Омске учитель и директор затравили ученика до госпитализации в неврологию 509
Мысли в никуда. 268
Альтернативные елки. 259
Родить второму мужу ценой здоровья 252
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь