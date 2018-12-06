Еда как искусство: художница создает картины на тарелках

Малазийская архитектор и художник Хонг Йи уже долгое время живет и работает в Шанхае. Там девушка, работающая под псевдонимом Red («Красная» — так с мандаринского переводится ее фамилия), успела прославиться и стать одной из самых востребованных и знаменитых художников в стране. Она дружит со знаменитостями, ведет популярный блог и активно участвует в благотворительности.