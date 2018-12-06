Еда как искусство: художница создает картины на тарелках
Съедобное творчество.
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Съедобное творчество.
Малазийская архитектор и художник Хонг Йи уже долгое время живет и работает в Шанхае. Там девушка, работающая под псевдонимом Red («Красная» — так с мандаринского переводится ее фамилия), успела прославиться и стать одной из самых востребованных и знаменитых художников в стране. Она дружит со знаменитостями, ведет популярный блог и активно участвует в благотворительности.
Хонг Йи, которая начинала свою карьеру как архитектор, стала известна не благодаря проектам зданий, а
Одна из серий ее работ выполнена с помощью еды: Хонг создает с помощью самых разных продуктов милые картины прямо на тарелке. Выглядит это очень забавно и креативно.
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