Где находится необычный ресторан из костей животных (фото)
Несмотря на жутковатый дизайн, это уютное место.
Несмотря на жутковатый дизайн, это уютное место.
Мало кто из посетителей ресторана мечтает пообедать в месте, напоминающем музей или кладбище домашних животных. Тем не менее владельцы ресторана Hueso («Кость») не побоялись оформить свое заведение в соответствии с названием.
Открытый в 2014 году в мексиканском городе Гвадалахара ресторан декорирован 10 тысячами костей животных. Они украшают стены, потолок и даже обеденные столы.
Такой дизайн для заведения создал архитектор мексиканского
Само здание площадью 240 квадратных метров было построено в 1940-е годы, но дизайнеры полностью изменили его облик для ресторана.
С внешней стороны здание облицовано глянцевой керамической плиткой, белой с геометрическим узором. Но самое интересное посетителей ждет внутри. Для внутренней отделки дизайнерам удалось раздобыть около 10 тысяч черепов, ребер и позвоночников животных и скелетов гигантских рыб. Все это «богатство» было выкрашено в белый цвет и развешано на стенах и потолке.
Кроме настоящих костей, в ресторане есть множество рисунков и схем по теме, стеклянных витрин с интересными образцами, а также искусственных костей из керамики и алюминия, которые расставлены повсюду, включая обеденные столы.
Несмотря на немного пугающий дизайн, внутри ресторана очень уютно и кости не вызывают неприятных эмоций. Практически сразу после открытия Hueso стал популярным и сейчас входит в десятку лучших ресторанов Мексики.
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