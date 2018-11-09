Американец создает из глины «инопланетные» фрукты (фото)

Керамист Уильям Кидд из Флориды уже более 25 лет занимается изделиями из глины, но если раньше он делал обычные предметы вроде посуды, то сейчас создает удивительные и сказочные растения и фрукты.

Кидд, который уже успел поучаствовать в выставках и получить несколько наград, отмечает, что не пытается создать «нечто, похожее на реальность». Вдохновение он черпает из природы, но ориентируется в первую очередь на свою фантазию. Большое внимание Кидд уделяет мелким деталям и необычным сочетаниям цветов глазури.