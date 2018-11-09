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07:10 (мск), источник: Mail Новости

Американец создает из глины «инопланетные» фрукты (фото)

Кажется, что они настоящие.

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Керамист Уильям Кидд из Флориды уже более 25 лет занимается изделиями из глины, но если раньше он делал обычные предметы вроде посуды, то сейчас создает удивительные и сказочные растения и фрукты.

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Кидд, который уже успел поучаствовать в выставках и получить несколько наград, отмечает, что не пытается создать «нечто, похожее на реальность». Вдохновение он черпает из природы, но ориентируется в первую очередь на свою фантазию. Большое внимание Кидд уделяет мелким деталям и необычным сочетаниям цветов глазури.

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