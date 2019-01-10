Японка вышивает миниатюрную еду, с которой можно играть

Особую любовь Ipnot питает к всевозможной еде, а потому часто вышивает миниатюрные пироги, пиццы, суши и многие другие блюда.

В последнее время ее работы стали еще интересней, потому что японка добавила в них элемент игры. К примеру, теперь от вышитой пиццы можно отделить кусочек и увидеть, как тянется сыр из ниток или отделить лапшу от большой миски с супом.