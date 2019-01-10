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18:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Японка вышивает миниатюрную еду, с которой можно играть

Даже кусок пиццы может быть произведением искусства.

Японка, известная под псевдонимом Ipnot, создает удивительные творческие миниатюры, выполненные из ниток и пяльцев.

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Особую любовь Ipnot питает к всевозможной еде, а потому часто вышивает миниатюрные пироги, пиццы, суши и многие другие блюда.

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В последнее время ее работы стали еще интересней, потому что японка добавила в них элемент игры. К примеру, теперь от вышитой пиццы можно отделить кусочек и увидеть, как тянется сыр из ниток или отделить лапшу от большой миски с супом.

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