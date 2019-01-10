Японка вышивает миниатюрную еду, с которой можно играть
Даже кусок пиццы может быть произведением искусства.
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Даже кусок пиццы может быть произведением искусства.
Японка, известная под псевдонимом Ipnot, создает удивительные творческие миниатюры, выполненные из ниток и пяльцев.
Особую любовь Ipnot питает к всевозможной еде, а потому часто вышивает миниатюрные пироги, пиццы, суши и многие другие блюда.
В последнее время ее работы стали еще интересней, потому что японка добавила в них элемент игры. К примеру, теперь от вышитой пиццы можно отделить кусочек и увидеть, как тянется сыр из ниток или отделить лапшу от большой миски с супом.
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