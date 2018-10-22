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15:05 (мск), источник: Mail Новости

Кондитер из США создает идеальные геометрические пироги и торты

Рай для перфекционистов.

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Сделать еду не просто вкусной, но и красивой сейчас стремятся все кулинары. Особенно это касается десертов. Кто-то делает из тортов настоящие художественные шедевры, миниатюрные миры или удивительные ботанические сады. А кондитер из Сиэтла Лорен Ко печет пироги идеальных цветов и геометрических форм, которые точно порадуют перфекционистов.

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Сложно поверить, но Лорен начала делать десерты всего два года назад и за это время достигла просто восхитительных результатов.

Как признается девушка, для нее внешний вид пирога или торта также важен, как и его вкус. А потому она проводит от нескольких часов до нескольких дней в поисках вдохновения и идей для новых цветовых палитр, узоров и форм будущего кулинарного шедевра.

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Свои работы она публикует в Instagram, где на нее подписаны более 200 тысяч человек. И это неудивительно — ее страница с пирогами выглядит не как кулинарных блог, а как художественная галерея.

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 Кондитер из США создает геометрически идеальные пироги и торты
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