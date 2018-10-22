Кондитер из США создает идеальные геометрические пироги и торты
Рай для перфекционистов.
Рай для перфекционистов.
Сделать еду не просто вкусной, но и красивой сейчас стремятся все кулинары. Особенно это касается десертов.
Сложно поверить, но Лорен начала делать десерты всего два года назад и за это время достигла просто восхитительных результатов.
Как признается девушка, для нее внешний вид пирога или торта также важен, как и его вкус. А потому она проводит от нескольких часов до нескольких дней в поисках вдохновения и идей для новых цветовых палитр, узоров и форм будущего кулинарного шедевра.
Свои работы она публикует в Instagram, где на нее подписаны более 200 тысяч человек. И это неудивительно — ее страница с пирогами выглядит не как кулинарных блог, а как художественная галерея.