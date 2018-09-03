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21:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Российские кондитеры создали уникальные торты, достойные музея (фото)

Они похожи на произведения искусства.

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В последние годы кондитеры со всего мира стараются уделять внимание не только вкусовым качествам своих десертов, но и их внешнему виду. Теперь обычными тортами уже никого не удивишь.

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Кондитеров, делающих из своих десертов произведения искусства, много и в России. Так, московская кондитерская стала популярной во всем мире благодаря своим минималистическим тортам-башням, которые выглядят настолько изысканно и красиво, что их даже жалко есть.

В Instagram на мастеров из России подписаны почти 500 тысяч человек, а сами кондитеры регулярно ездят по миру и проводят всевозможные мастер-классы для всех желающих.

Ранее мы рассказывали о 31-летнем кондитере из Калининграда Елене Гнут, которая создает невероятные сказочные торты, украшенные цветами и съедобными «фарфоровыми фигурками».

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