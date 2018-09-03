Российские кондитеры создали уникальные торты, достойные музея (фото)
Они похожи на произведения искусства.
Они похожи на произведения искусства.
В последние годы кондитеры со всего мира стараются уделять внимание не только вкусовым качествам своих десертов, но и их внешнему виду. Теперь обычными тортами уже никого не удивишь.
Кондитеров, делающих из своих десертов произведения искусства, много и в России. Так, московская кондитерская стала популярной во всем мире благодаря своим минималистическим
В Instagram на мастеров из России подписаны почти 500 тысяч человек, а сами кондитеры регулярно ездят по миру и проводят всевозможные
Ранее мы рассказывали о 31-летнем кондитере из Калининграда Елене Гнут, которая создает невероятные сказочные торты, украшенные цветами и съедобными «фарфоровыми фигурками».